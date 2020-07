Snowpiercer Season 2: ecco il nuovo trailer

Dopo il finale della prima stagione di Snowpiercer andato in onda la scorsa notte, (qui potete trovare la nostra recensione), TNT ha rilasciato il primo trailer per l’imminente seconda stagione della loro serie distopica post-apocalittica, fornendoci il primo sguardo alla star de Il Signore degli Anelli, Sean Bean, nei panni di Mr. Wilford, che apparentemente è rimasto vivo e vegeto tutto questo tempo. Il personaggio è stato interpretato per la prima volta da Ed Harris nell’omonimo film del 2013 di Bong Joon-ho.

Ambientato più di sette anni dopo che il mondo è diventato un deserto ghiacciato, Snowpiercer si concentra sui resti dell’umanità che abita un treno in continuo movimento, con 1001 automobili, che circonda il globo. La guerra di classe, l’ingiustizia sociale e la politica di sopravvivenza si svolgono in questo avvincente adattamento televisivo basato sulla serie di graphic novel e sul film del premio Oscar Bong Joon Ho (Parasite). La serie è stata rinnovata per una seconda stagione prima della messa in onda della prima stagione. La produzione della prima stagione è terminata e la seconda è quasi completata.

Snowpiercer è interpretato da Jennifer Connelly (A Beautiful Mind), Daveed Diggs (Hamilton, Black-ish), dal candidato all’Emmy Alison Wright (The Americans), Mickey Sumner (Frances Ha, Battle of the Sexes), Susan Park (Ghostbusters), Iddo Goldberg (Peaky Blinders, The Zookeeper’s Wife), Katie McGuinness (Dirty Filthy Love), Lena Hall (Edvige e Angry Inch), Annalise Basso (Bedtime Stories), Sam Otto ( Meduse), Roberto Urbina (Narcos), Sheila Vand (Argo) e Jaylin Fletcher (Saturday Church).