L’Impero dei Cadaveri: in arrivo in DVD e Blu-Ray

Finalmente il 16 luglio, L’Impero dei Cadaveri sarà disponibile in Limited Edition DVD e Blu-ray. Grazie ad Anime Factory dunque uscirà anche in Italia il primo film della trilogia di Project Itoh, trasposizione cinematografica tratta da uno dei romanzi più famosi del visionario Satoshi Itoh, l’astro nascente della fantascienza prematuramente scomparso nel 2009.

In questa avventura a metà tra i grandi classici inglesi Frankenstein e Sherlock Holmes verremo catapultati in una Europa del XIX secolo completamente distopica, nella quale i cadaveri vengono rianimati attraverso una finta anima e utilizzati come manodopera nell’industria. John Watson, studente di medicina all’Università di Londra, verrà assoldato dalla Corona e messo di fronte a un intrigo che metterà a dura prova ogni sua convinzione etica e morale.

L’Impero dei Cadaveri è il primo capitolo della trilogia di Project Itoh a giungere in home video, e sarà seguita da Harmony e L’Organo Genocida, rispettivamente in agosto e in settembre. La Limited Edition DVD e Blu-ray avrà inoltre numerosi contenuti esclusivi:

audio in italiano e in giapponese

video promozionali

sequenze titoli originali e textless

anteprime

Saranno inoltre compresi nell’edizione un booklet esclusivo di 24 pagine con disegni preparatori, illustrazioni, note e approfondimenti e una maxi card della locandina orginale del film.

Un’edizione imperdibile per tutti i fan di questa straordinaria opera, della quale è possibile effettuare un pre-ordine.