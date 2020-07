Far Cry 6: la Collector arriva con un lanciafiamme

E’ da poco stato svelato, in maniera ufficiale questa volta, Far Cry 6 di Ubisoft, durante l’evento Ubisoft Forward. Il nuovo capitolo il cui ruolo di antagonista è stato dato a Giancarlo Esposito, era già stato fatto trapelare in questi giorni, ma finalmente abbiamo ora delle conferme.

Tra queste conferme, Ubisoft ha ufficializzato la Collector’s Edition che porterà con sé un lanciafiamme. O meglio, ovviamente è una replica della versione virtuale che sarà all’interno del gioco, ma non è casuale, infatti sarà un lanciafiamme che apparterrà alla resistenza, di cui farà parte con molta probabilità il protagonista.

Oltre a questo, comunque, sarà presente un artbook, un set di adesivi, uno steelbook esclusivo, la colonna sonora del gioco, un portachiavi, una mappa di Yara, la località in cui prende parte la storia e la Ultimate Edition del gioco. Tale Ultimate Edition ha al suo interno l’ Ultimate Pack che dà ai giocatori tre diverse scelte estetiche e l’accesso al Pass Stagionale. Quest’ultimo avrà almeno tre DLC già al lancio del gioco. Il lanciafiamme non arriverà certo intero: un manuale di istruzioni verrà fornito in ogni Collector’s Edition per permetterne la costruzione.

Ora come ora, la Collector è esclusiva dello store Ubisoft al prezzo di €199,99. Ci sono però altre tre edizioni, sempre sullo store ufficiale, che corrispondono alla Ultimate, Gold e Standard Edition. La Gold include uno steelbook, differente però da quello della Collector ed il Pass Stagionale. La Gold Edition è disponibile attualmente anche su Amazon.

Far Cry 6 è atteso per PC, Playstation 4 e Xbox One e sarà possibile l’upgrade gratuito per Playstation 5 e Xbox Series X al lancio delle console.