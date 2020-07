Lenovo Legion Phone avrà uno schermo per il gaming

Come vi avevamo già annunciato poco tempo fa il Lenovo Legion sarà svelato ufficialmente il 22 luglio, per ingannare l’attesa, la compagnia ha deciso di sta “scaldare” la folla con alcuni teaser, l’ultimo dei quali ha mostrato i vantaggi del display del dispositivo, che si rivela avere ben 144Hz.

E le novità non sono finite visto che un nuovo leak, seppur mon del tutto ufficiale, ha fatto trapelare un breve primo sguardo al sistema operativo Legion, basato sullo ZUI 12 di Lenovo (a sua volta basato su Android 10).

Ci sono alcune specifiche impressionanti qui, come la ricarica rapida da 90 W, che sarà presente su tutti i telefoni Legion. Su questo telefono caricherà una batteria da 5.000 mAh, e non solo, un dual speaker con 65 mm che dovrebbe mostrare una qualità del suono di altissima qualità e, per una miglior sincronizzazione con lo schermo, esso è abbinato a una frequenza di campionamento tattile di 270 Hz in modo che il telefono possa reagire agli input il più rapidamente possibile. Ma più di questo, non possiamo dirvi, visto che il cellulare sarà svelato tra qualche giorno.

Nonostante questo, se siete interessanti a dare un piccola sbirciata al dispositivo, qui potrete trovare il video di cui vi abbiamo parlato poco fa.

Come sempre vi ricordiamo che, se avremo a disposizione ulteriori novità o leak, sarate sempre i primi a saperlo.