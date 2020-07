Hyper Scape arriverà su console quest’estate

Ubisoft ha recentemente annunciato Hyper Scape, il suo nuovo titolo battle royale free to play in open beta adesso su PC. Non sono mancati leak anche per questo titolo, ma dopo il gameplay ufficiale fatto vedere all’ Ubisoft Forward, Ubisoft ha voluto far vedere meglio le proposte future per questo nuovo titolo.

Sebbene già si sapesse dell’arrivo su console, Ubisoft non aveva fornito, fino ad ora, alcun indizio sulla possibile finestra di lancio. E’ così invece che, proprio nelle ultime ore, il publisher francese ha avvertito, tramite il suo account Twitter, che il nuovo battle royale ambientato nel mondo virtuale vedrà la luce anche su Xbox One e Playstation 4 questa esate. C’è da dire che, siamo già in estate da un po’, quindi probabilmente i giocatori console non dovranno nemmeno aspettare granchè.

Possiamo supporre con un buon grado di certezza che le console next-gen arrivino entro quest’anno e ciò, probabilmente, vorrà dire vedere Hyper Scape anche sulle console di nuova generazione ma, ovviamente, Ubisoft non ha ancora espresso nulla in merito. Intanto, noi di GamesVillage vi forniremo tutte le informazioni possibili su questo nuovo battle royale free to play e sulla sua data d’uscita precisa su console. Qui sotto vi lasciamo il tweet in questione.