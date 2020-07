Riot Games ha annunciato Getty Images come partner ufficiale

Getty Images sarà il partner ufficiale per la parte Esport di League of Legends fino al 2024, così ha annunciato Riot Games.

Come parte dell’accordo, Getty Images “gestirà le foto editoriali e le richieste di licenza” per il campionato mondiale League of Legends, l’invito a metà stagione e l’evento All-Star. La partnership avrà inizio con il Campionato mondiale 2020, che dovrebbe svolgersi in autunno.

Naz Aletaha, Head of Global Esports Partnerships per Riot Games , ha parlato della partnership in un comunicato:

Stiamo entrando nel secondo decennio di League of Legends Esports e le partnership con altri leader del settore aiutano a promuovere la crescita e l’amplificazione del nostro sport e i più grandi eventi della nostra stagione. Getty Images è stata la principale fonte di fotografia sportiva per oltre 25 anni e siamo entusiasti di avere immagini della League of Legends Esports rintracciabili nella loro biblioteca insieme ai migliori sport, musica e intrattenimento.

Carmin Romanelli, Vicepresidente globale per lo sviluppo del business sportivo per Getty Images , ha anche commentato: