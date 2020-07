Watch Dogs Legion: il Season Pass includerà il primo capitolo

Ormai siamo nell’era in cui, con ogni titolo tripla A, possiamo aspettarci (o forse, dobbiamo) una Limited Edition, Ultimate, Gold, Collector e così via, proprio come nel sesto capitolo di Far Cry. Ad Ubisoft piace molto questa pratica e, ovviamente, non poteva mancare uno dei grossi titoli in sviluppo presso il publisher francese, ovvero Watch Dogs Legion.

A questo link è possibile vedere le varie edizioni del titolo in questione. Saranno disponibili tre edizioni tra cui scegliere e, ciascuna di queste, includerà automaticamente il Pass Stagionale. Sappiamo utti cosa vuol dire: più contenuti di ogni tipo, dalle espansioni della storia principale, alle missioni extra, fino a 4 personaggi esclusivi. Oltre a tutto ciò, comunque, ciò che più potrebbe attirare l’attenzione è che, nel Pass Stagionale, sarà inclusa una copia del primo Watch Dogs.

Il restante contenuto delle tre possibili edizioni è esplicato proprio sul sito. Watch Dogs Legion uscirà per Playstation 4, Xbox One, PC e Google Stadia il 29 Ottobre. Inoltre, riceverà l’upgrade gratuito tramite lo Smart Delivery su Xbox Series X ed uscirà anche su Playstation 5. Sapevate di come il ritardo subìto durante il periodo autunnale dell’anno scorso, ha giovato molto sull’ultima fatica di Ubisoft? Potete leggerlo in questo nostro articolo.