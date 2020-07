Il team Esport di Oceania, Dire Wolves, ha rivelato il suo nuovo management team come parte di una serie di annunci questa settimana che includerà un rebrand e l’ingresso in nuovi giochi. Jason Spiller assume il ruolo di proprietario dell’organizzazione, dopo che la società Guinevere Capital e altri sostenitori hanno ceduto il loro interesse all’inizio di quest’anno, in linea con le regole di Riot Games sulla proprietà multi-squadra negli sport di League of Legends .

Dave Harris, amministratore delegato di Ginevra Capitale, ha dichiarato che mentre la sua azienda continuerà la sua attività di squadra in Europa con Excel Esports e London Spitfire , in Oceania è passata al ruolo di fornitore di servizi attraverso il lavoro di agenzia e tramite il suo Esports High Performance centri.

La chiave è stata quella di trovare persone che hanno quell’esperienza Esport non endemica, nonché esperienza endemica. È come la polvere d’oro in questo settore ed è fantastico che alla fine abbia funzionato con Dire Wolves, con Jason e i suoi sostenitori in grado di intervenire.”



Spiller ha un mandato di 15 anni in Australia e in Nuova Zelanda (ANZ) nel settore dei giochi e degli sport. Dal 2015-17 è stato in testa per una serie di categorie per Microsoft nella regione, inclusi titoli Xbox proprietari ed eventi Halo di Esports, prima di entrare in Omen da HP per due anni, più recentemente come responsabile marketing per giochi ed Esport.