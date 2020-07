Nintendo rende disponibili gli inviti fisici di Smash Bros. agli utenti giapponesi

Un nuovo set di lettere di Super Smash Bros. è stato rivelato oggi come regalo My Nintendo. Il set include l’iconico invito di Smash Bros. , buste e un sigillo di lettere Smash per aiutare i fan a “sentirsi come se fossi in battaglia”.

Gli utenti giapponesi di My Nintendo potranno riscattare il set regalo per 400 punti in platino a partire da mercoledì 15 luglio.

Il set regalo è limitato ai consumatori giapponesi, tuttavia. Mentre ci sarà sicuramente un enorme richiamo globale considerando la popolarità di Smash , non è chiaro se il set a tema sarà disponibile in tutto il mondo.

La comunità Smash è stata recentemente scossa da una serie di accuse di molestie e molestie sessuali, con diverse figure della comunità ben note che hanno trovato il coraggio di pubblicare le loro storie online.

Super Smash Bros. Ultimate ha ricevuto il suo aggiornamento 8.0 alla fine di giugno, aggiungendo Min Min da ARMS alla lista di combattenti del gioco.