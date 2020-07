Dragon Blaze: disponibile per PC dal 30 luglio

Per la gioia di tutti i fan degli shoot ‘em up, Dragon Blaze è pronto a tornare. La compagnia City Connection, che ha acquistato i diritti sull’intero catalogo della Psikyo, ha infatti annunciato che lo storico titolo, rilasciato per la prima volta nel 2000, sarà reso disponibile sulla piattaforma Steam a partire dal 30 luglio.

Dragon Blaze sarà il decimo titolo di Psikyo a essere reso disponibile per PC da City Connection: il primo è stato Strikers 1945 (disponibile dal 30 aprile), seguito da Gunbird (11 maggio), Samurai Aces (20 maggio), Strikers 1945 II (29 maggio), Gunbird 2 (10 giugno), Tengai (22 giugno), Strikers 1945 III (30 giugno), Samurai Aces III: Sengoku Cannon (13 luglio) e infine Sol Divide: Sword of Darkness (previsto per il 20 luglio).

Sembra chiaro quindi che City Connection, uno studio specializzato negli shoot ‘em up, tanto da dovere il nome al celeberrimo gioco della Jaleco datato 1985, abbia avviato un ampio progetto di riedizione di alcuni dei titoli che hanno fatto la storia di questo genere.

La compagnia continua comunque a lavorare all’ampliamento del proprio catalogo: è dell’anno scorso infatti la notizia di un nuovo capitolo della saga Strikers, iniziata nel 1995, che dovrebbe intitolarsi Strikers 2020.