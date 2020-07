Little Witch in the Woods: ecco il nuovo trailer

Il nuovissimo RPG fantasy Little Witch in the Woods ha un nuovo trailer. A condividerlo è stato lo sviluppatore Sunny Side Up, lo studio indipendente sudcoreano che si sta occupando del progetto, previsto all’uscita sulla piattaforma Steam per il 2021.

Little Witch in the Woods sarà un gioco di ruolo che ci catapulterà nella vita di Ellie, una giovane streghetta che deve ottenere il suo diploma alla scuola per streghe e lavorare come apprendista nella casa di una vera strega. Una volta giunta lì però, la nostra piccola eroina scoprirà che la casa, circondata da un minuscolo villaggio, è in rovina.

Proprio da qui inizieranno le avventure della streghetta che potrà muoversi ed esplorare liberamente un mondo affascinante, popolato da una straordinara varietà di animali e piante diversi. Saremo in grado di interagire con loro e con i personaggi non giocanti, di preparare pozioni con i più svariati ingredienti, di ristrutturare e ingrandire il villaggio e persino di trovare l’amore della vita per la streghetta (anche se potrebbe non essere umano!). Tutto questo per riuscire ad ottenere il diploma e diventare finalmente una vera strega!

Little Witch in the Woods sarà disponibile su PC, con potenziali versioni per Play Station 4 e Nintendo Switch.