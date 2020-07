Babylon’s Fall: Platinum Games rassicura i fan

Platinum Games non ha abbandonato i fan di Babylon’s Fall e ha voluto rassicurarli con un breve messaggio su Twitter, nel quale si comunica che il titolo action in sviluppo per Square Enix è ancora in lavorazione e non è stato abbandonato, e che le due società sperano di fornire nuovi aggiornamenti il più presto possibile.

Nel dicembre 2019 Square Enix e Platinum Games avevano rilascito un interessante gameplay e avevano annunciato di voler fornire ulteriori dettagli sul loro action RPG nell’estate 2020. Del gioco si sa ancora poco e nulla, ma la dichiarazione rilasciata sostiene che il lavoro stia procedendo in modo ottimale e che il team di sviluppo stia continuando a lavorare da casa.

Babylon’s Fall era stato annunciato da Platinum Games nel 2018, nel corso dell’E3, ed era inizialmente previsto per il 2019 per PC e Play Station 4. Nonostante i dettagli che erano stati fatti emergere alla fine del 2019, una certa preoccupazione serpeggiava tra i fan, soprattutto dopo la cancellazione di altri due grandi progetti di Platinum come Scalebound e Granblue Fantasy: Relink. Per questo il comunicato degli sviluppatori arriva come una rassicurante boccata d’aria fresca.

Quest’anno Platinum ha già lanciato The Wonderful 101 Remastered (qui la nostra recensione), riedizione del suo famoso titolo per Wii U, e ha annunciato un nuovo attesissimo titolo col nome in codice Project G.G., con al timone Hideki Kamiya, che può vantare in carriera titoli del livello di Resident Evil, Devil May Cry e Bayonetta.