Deathloop: ecco una nuova concept art

Dopo aver fatto una buona impressione con la sua reveal all’E3 2019, salvo poi sparire completamente nel nulla, Deathloop ha fatto il suo grande ritorno all’inizio di quest’anno alla rivelazione di Playstation 5, essendo un’esclusiva temporizzata per quel sistema al lancio. Il gioco a ripetizione temporale ha un aspetto e uno stile piuttosto distinti, e oggi abbiamo avuto il piacere di poter dare una bella occhiata ad alcune nuove concept art.

Potete ammirare i lavori tramite un posto pubblicato dall’account Twitter ufficiale del gioco, che in ogni caso vi ripostiamo qui sotto. Se avete già visto il trailer, riconoscerete questo look psico-retrò. Il risultato è nel complesso molto elegante. Non è chiaro però quale debba essere quest’area, o se è solo per mostrare lo stile e non sarà rappresentato nel gioco.

Vi ricordiamo infine che Deathloop sarà disponibile verso la fine del 2020, per Playstation 5 e PC. È stato inoltre confermato che il gioco funzionerà con una risoluzione 4K con 60 frame al secondo.