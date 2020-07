Destroy All Humans: ecco il nuovo trailer

Il publisher THQ Nordic e lo sviluppatore Black Forest Games hanno pubblicato un nuovo trailer di Destroy All Humans, che introduce Union Town. Non è il primo, e non sarà certo l’ultimo di una lunga serie di video che ci stanno piano piano accompagnando verso l’uscita del remake di uno dei titoli più esilaranti pubblicati per le precedenti generazioni di console.

Destroy All Humans è un open world d’azione, che ci vede nei panni di Crypto, alieno inviato sul nostro pianeta per prelevare DNA umano e salvare così la propria razza dall’estinzione. Giocando come un diabolico omino verde, avremo accesso al suo infinito arsenale (fra cui anche un vero e proprio UFO) con il quale potremo divertirci a massacrare la razza umana.

Destroy All Humans uscirà il 28 Luglio su PlayStation 4, Xbox One e PC tramite GOG e Steam, sulle quali è già disponibile una demo giocabile. Noi vi lasciamo col nuovo trailer, disponibile qui sotto: