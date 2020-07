Animal Crossing New Horizons: i fan pazzi di “the Path”

Nei precedenti capitoli di Animal Crossing succedeva spesso che l’erba si consumasse col passare del tempo, evidenziando i luoghi sui quali si camminava più spesso, fino a creare dei veri e propri sentieri. Una situazione che i fan hanno spesso trovato frustrante, prima di tutto perché era impossibile decidere dove questi sentieri sarebbero andati a formarsi, e seconda poi perché creavano una serie di problemi all’interno del gioco.

Questa situazione non si verifica più in Animal Crossing: New Horizons (che è arrivato alla sua versione 1.3.0 ed è in prima posizione tra i giochi più venduti in terra nipponica), ma ciò ha portato nei fan una certa nostalgia. Per questo a giugno il creatore di New Horizons, @Denim2_mori, ha caricato un pattern, the Path, che simulasse il classico deterioramento dell’erba dei giochi precedenti, con la differenza che questa volta è possibile decidere dove porre il proprio sentiero.

Il post ha avuto un enorme successo, e da quel momento la comunità del popolare simulatore di casa Nintendo si è scatenata, sviluppando tutte le variazioni possibili di the Path, cambiando il colore del terreno, o la stagione, o persino aggiungendo piccoli dettagli come fiori e funghi e condividendo poi il proprio percorso personalizzato sui social, spesso rimandando direttamente al nome del creatore (una situazione abbastanza rara nella community di Animal Crossing, nota per le vere e proprie dispute che a volte si sviluppano sulla paternità delle idee più innovative).

Dunque, se siete degli appassionati, non vi resta che provare the Path!