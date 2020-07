Scooby!: l’attesissimo film in anteprima il 15 luglio!

Scooby!, l’ultimo film del fortunatissimo franchise di Hanna-Barbera, prodotto da Warner Bros., è pronto a sbarcare in anteprima digitale esclusiva in Italia a partire dal 15 luglio. L’atteso lungometraggio che ruoterà intorno alle origini dell’alano più simpatico della storia dei cartoni animati e alla formazione della Mistery Inc., che lo accompagna nelle sue strampalate avventure, sarà disponibile per l’acquisto e per il noleggio premium sulle principali piattaforme come Amazon Prime Video, Apple Tv, You Tube, Google Play, TIM Vision, Chili, Rakuten TV, Play Station Store e Microsoft Film & TV, e solo in noleggio premium su Sky Primafila e Infinity.

In occasione di questa grande esclusiva, i primi cinque minuti del film sono già disponibili sul canale You Tube della Warner Bros.

Il film (di cui vi avevamo già mostrato il trailer) era previsto all’uscita nelle sale cinematografiche il 15 maggio 2020, ma a causa della chiusura per la pandemia da Covid-19 è stato distribuito subito in digitale.

In Scooby! scopriremo come il mitico cane parlante abbia incontrato l’amico di sempre, Shaggy, e successivamente tutti gli altri componenti della Mistery Inc., Velma, Daphne e Fred, insieme ai quali dovranno affrontare una grande avventura, e sventare un piano per sguinzagliare Cerberus, il cane fantasma, sul mondo, scoprendo che il loro amato cane ha di fronte a sé un grandioso destino.

Scooby! ha riunito un cast di doppiatori stellare: Will Forte (Shaggy); Zac Efron (Fred); Gina Rodriguez (Velma); Amanda Seyfried (Daphne); Mark Wahlberg (Blue Falcon); Jason Isaacs (Dick Dastardly); Kiersey Clemson (Dee Dee); Ken Jeong (Dynomutt); Tracy Morgan (Captain Caveman) e infine Frank Welker, che darà vita a Scooby-Doo.

Tutti pronti a tornare sulla Mistery Machine a caccia di nuovi misteri e di imbroglioni da smascherare?