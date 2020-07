LEGO Super Mario: presentato il set a tema NES

Ieri vi avevamo mostrato alcune immagini di un nuovo set di LEGO Super Mario legato allo storico NES, pubblicate dalla rivista VJ Gamer. Poco fa, sia LEGO che Nintendo hanno ufficializzato proprio questo set, con tanto di video, che potete vedere in fondo alla notizia.

Il video è presentato dal Lead Designer Jonathan Bennink, che mostra i vari componenti: dalla console al controller passando alla tv anni ’80 con livello di Super Mario Bros al suo interno alle cartucce da inserire. La stessa tv ha una manovella che può far “muovere” il livello di gioco. Come si può vedere sul sito ufficiale LEGO, il set Nintendo Entertainment System sarà disponibile a partire dal primo agosto, al prezzo di 229.99 dollari.

Queste le caratteristiche del Set di LEGO Super Mario:

Scatena ricordi nostalgici mentre costruisci questo meraviglioso LEGO Nintendo Entertainment System (71374) in mattoncini, e un televisore interattivo in stile anni ’80 che mostra il classico gioco Super Mario Bros.

La TV ha uno schermo scorrevole a maniglia e, se si posiziona LEGO Mario ( non incluso nel set) nella fessura in alto, reagirà ai nemici sullo schermo, agli ostacoli e ai power-up.

I dettagli autentici della console NES sono ricreati in stile LEGO, tra cui un controller e uno slot di apertura per il Game Pak, con una funzione di blocco realistica per deliziare i fan di Super Mario Bros.

Sia che tu fossi un giocatore NES nei tempi passati, un fan delle cose retrò o che stia solo cercando un progetto fai-da-te coinvolgente, divertente e creativo per farti sentire rivitalizzato, questo kit di costruzione da 2.646 pezzi è l’ideale per te.

La TV misura 22,5 cm di altezza, 23,5 cm di larghezza e 16 cm di profondità, e insieme al modello NES crea un fantastico oggetto da esposizione per la casa o l’ufficio. È anche il miglior regalo LEGO per gli amici giocatori.

Non sono necessarie batterie: combina questo set di giochi con la figura LEGO Mario nel set LEGO Super Mario Adventures con Mario Starter Course (71360) per attivare le funzionalità interattive della TV.

Le istruzioni facili da seguire ti aiutano a costruire in semplicità, anche se sei un nuovo arrivato LEGO. Inoltre è incluso un opuscolo illustrato sulla creazione del Nintendo Entertainment System e dei classici giochi NES.