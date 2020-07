The God of High School: Robert Downey jr. è il presidente U.S.A.!

L’anime di The God of High School puntava a sorprendere, ma di certo i fan saranno rimasti a bocca aperta nel trovarsi davanti, nella preview del secondo episodio, niente meno che Robert Downey jr. La trasposizione animata del webcomic coreano dei record edito da WEBTOON ci ha mostrato infatti un volto del presidente degli Stati Uniti ben diverso da quello che siamo stati abituati a vedere.

Se nel webcomic infatti il presidente USA, Oba Mashariff, era apertamente ispirato a Barack Obama (che, quando Yungjie Park ha iniziato la sua opera, ricopriva effettivamente la carica), il direttore dell’anime Sunghoo Park aveva chiarito che l’ex presidente premio Nobel per la pace non avrebbe fatto la sua comparsa nella serie animata. Da qui è nata la sfida di reimmaginare un nuovo volto per questo personaggio. Servivano dei tratti che ispirassero leadership e potere, e chi meglio di Iron Man in persona?

Park stesso ha raccontato il processo di creazione del nuovo presidente per l’anime The God of High School in un’intervista esclusiva a Cruchyroll, rivelando come la scelta di utilizzare i tratti dell’iconico attore che ha dato vita a Tony Stark sia stata voluta, e come sia stato lui stesso, e non il character designer Akita Manabu, a disegnare il personaggio in tutti i suoi dettagli.

“Alla fine… è semplicemente venuto fuori Robert Downey jr.!”

Anche per questo motivo dunque il doppiaggio di questo personaggio era stato affidato a Keiji Fujiwara, un vero gigante del mondo anime giapponese, noto per aver prestato la voce a personaggi come Maes Huges in Fullmetal Alchemist: Brotherhood, Leorio in Hunter x Hunter e Axel nella saga di Kingdom Hearts, oltre che per aver doppiato proprio Robert Downey jr. nel suo iconico ruolo di Tony Stark/Iron Man.

A questo proposito Sunghoo Park ha dichiarato:

“Sì, è stato come incontrare l’Iron Man giapponese. Ero felicissimo”

Anche il creatore del webcomic, Yungjie Park, ha apprezzato la modifica del suo personaggio: da grande appassionato della Marvel e da fan sfegatato di un film come Captain America: Civil War (qui la nostra recensione) ha dichiarato: