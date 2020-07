Tales of Crestoria: novità sulla data d’uscita

L’uscita di Tales of Crestoria era inizialmente prevista per il mese di giugno. Il titolo era stato poi rimandato ad un periodo non precisato per compiere gli ultimi aggiustamenti. Oggi, sui canali sociale del titolo mobile di Bandai Namco, il producer Tomomi Tagawa fa sapere che il gioco è arrivato nella parte finale della produzione e che verrà lanciato a breve.

Non una data certa, vero, ma quantomeno fa capire che manca veramente poco per la sua uscita su dipositivi iOS e Android, sia in occidente che in Giappone. Qui sotto potete vedere l’intera lettera di Tagawa in inglese.

An update on release date

We have an update on the release date on attached here.

Once service has begun, we will be making announcements on the social media channels.

We offer our sincerest thanks for your support for TALES OF CRESTORIA. pic.twitter.com/dCQG7PjOKK

— TALES OF CRESTORIA (@to_crestoria_EN) July 14, 2020