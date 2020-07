Oneplus Buds: autonomia di 30 ore

Oneplus ha annunciato proprio ieri le nuove Oneplus Buds, la sua prima linea di auricolari wireless ma, sfortunatamente, nessun vero dettaglio ci è stato fornito da parte della compagnia. Nonostante ciò, ci sono state fatte alcune promesse, tra le quali non può che spiccare maggiormente l’automia dei dispositivi, che sembra arrivare fino a ben 30 ore con una singola ricarica con 7 ore di riproduzione continua.

Dall’immagine del teaser possiamo anche vedere che il design delle Oneplus Buds sarà simile ai precedenti auricolari OnePlus.

Ad ogni modo, l’azienda non sembra assolutamente intenzionata a far trapelare nulla e, momentaneamente, fatta eccezione per queste vaghe promesse, non abbiamo altre informazioni da darvi. Non ci resta che aspettare qualche leak o qualche altro annuncio da parte di Oneplus ma, ad ogni modo, vi terremo sempre aggiornati.