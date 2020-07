Naya Rivera: addio alla star di Glee

Dopo una ricerca di cinque giorni a Lake Piru, in California e nei dintorni, l’attrice e musicista pluripremiata Naya Rivera è stata trovata morta il 13 luglio 2020. Aveva 33 anni e lascia un figlio di quattro anni, con il quale era andata in barca e stava nuotando sul lago prima di annegare. Secondo i rapporti dello sceriffo, la stessa Rivera ha salvato suo figlio dall’annegamento.

Rivera ha iniziato la sua carriera come attrice bambina, recitando regolarmente nelle sitcom The Royal Family e The Bernie Mac Show. Ha anche recitato in serie televisive come Family Matters, The Sinbad Show, Baywatch, Smart Guy, Even Stevens, 8 Simple Rules, Girlfriends e CSI: Miami.

Il ruolo più noto di Naya Rivera è stato quello di Santana Lopez in Glee, il drammatico musical di un club delle scuole superiori creato da Ryan Murphy, Brad Falchuk e Ian Brennan. Il ruolo è visto da molti di fondamentale importanza per le comunità POC e LGBTQ. Rivera ha interpretato il ruolo per tutte le sei stagioni della serie, ottenendo un premio SAG, TV Land e ALMA. Naya aveva anche iniziato a sbocciare come musicista, non solo con i suoi singoli di Glee, ma con il suo singolo con i Big Sean “Sorry”.

Dopo la fine di Glee, Rivera si è esibita in American Dad e Step Up: High Water, come giudice della Drag Race di Rupaul, e ha continuato i suoi sforzi filantropici lavorando con associazioni di beneficenza come The Trevor Project, Stand Up to Cancer e GLAAD. Ha dato alla luce suo figlio nel 2015, insieme al suo ex attore marito Ryan Dorsey, che ha divorziato nel 2018. L’ultimo tweet di Rivera è una foto di lei e suo figlio, con le parole “Solo noi due”. In queste ore, molte star di Hollywood, tra cui molti dei co-protagonisti di Glee, rendono omaggio alla meravigliosa attrice e cantante che ci ha lasciati fin troppo presto.