Love Live!: confermato il titolo del nuovo anime

L’ultimo nato in casa Love Live! ha ormai un nome ufficiale. Infatti il titolo del nuovo anime televisivo Love Live! Superstar!! è stato confermato attraverso il sito ufficiale del franchise, mentre la Sunrise ha registrato il marchio commerciale.

Sempre attraverso il sito è stata rivelata anche la sinossi della nuova serie animata, che ruoterà intorno alle studentesse della Yuigaoka Girls High School, scuola di nuovissima apertura tra i quartieri Omotesando, Harajuku e Aoyama di Tokyo. Cinque studentesse, Chisato Arashi, Sumire Heanna, Kanon Shibuya, Tang Keke e Ren Hazuki, si incontreranno per dar vita a qualcosa di unico e disegnare insieme un futuro ricco di possibilità.

Allo stesso tempo il magazine ufficiale del franchise ha lanciato una votazione per scegliere il nome del gruppo idol protagonista del nuovo anime e il logo della scuola che sarà l’ambientazione principale della serie. I provini per scegliere le interpreti dei personaggi principali erano previsti per il 12 marzo, ma sono stati spostati per effetto delle restrizioni causate dalla pandemia da Covid-19.

In ogni caso il franchise ha posto regole molto severe per la partecipazione alle audizioni: saranno accettate solo donne nubili tra i 15 e i 22 anni (compiuti entro il 1 aprile), mentre saranno respinte tutte le ragazze che frequentino ancora le scuole medie o che abbiano già contratti con altre compagnie discografiche.

Love Live! è un progetto multimediale lanciato nel 2010 da Dengeki G Magazin, insieme all’etichetta musicale Lantis e allo studio d’animazione Sunrise (autore, tra gli altri, di capolavori come Mobile Suit Gundam). Essenza del franchise è quella di favorire il maggior coinvolgimento possibile dei fan, lasciando che con i loro voti possano scegliere il nome dei gruppi idol e influenzare le scelte e il futuro dei personaggi. Il progetto ha riscosso un successo straordinario e conta al suo attivo numerosi dischi e video musicali, due serie e due film animati, oltre ai progetti per due ulteriori anime attualmente in lavorazione.