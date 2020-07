Google Calendar aggiornato con nuove features

Sappiamo tutti quanto le varie applicazioni fornite da Google, sappiano essere funzionali e semplice allo stesso tempo, ma ad ogni modo, sappiamo anche che c’è sempre un modo per migliorare. A quanto pare, la versione web di Google Calendar ha appena ricevuto un’aggiornamento che non ha solo sistemato qualche piccola imperfezione che poteva esserci con il software, ma ha anche provveduto ad aggiungere nuove feature precedentementi assenti.

Infatti, con Google Calendar, è ora possibile aggiungere ulteriori dettagli nella finestra di dialogo per la creazione di eventi pop-up e aggiungere alle varie sezioni un colore completamente diverso, nel caso si voglia mettere in evidenza alcuni eventi. Un’altro miglioramento che va fatto notare, è sicuramente rilativo all’interfaccia utente e alle shortcuts, visto il considerato che ora, premendo semplicemente la combinazioni di tasti CTRL + P (o CMD + P nel caso ci trovassimo su iOS), ci verrà mostrato un menù top-down, che ci permetterà di accedere immediatamente al menu di stampa.

Sebbene queste non siano le più grandi modifiche fatte all’applicazione, sono sicuramente benvenute e siamo sicuri che faciliteranno moltissimo il suo utilizzo. L’aggiornamento è di già disponibile per alcune persone, mentre, per altre, sembra non essere ancora arrivato, ma non temete, sarà disponibile per tutti nei prossimi giorni.