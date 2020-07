Hugh Jackman celebra i 20 anni di X-men con un video

Oggi è il 20° anniversario del film X-Men del 2000, che ha dato il via all’era moderna del cinema di supereroi. Il film ha costituito la prima volta in cui Hugh Jackman ha interpretato Wolverine, il brizzolato mutante con un comportamento distaccato e un cuore d’oro. Hugh Jackman ha celebrato il 20 ° anniversario di X-Men con un tweet in cui ha mostrato una breve clip dietro le quinte mentre si armeggiava con un giocattolo che Wolverine tra una ripresa e l’altra.

X-Men ha introdotto altri ruoli iconici, Patrick Stewart ha debuttato come Professor X, un ruolo che avrebbe interpretato per tutti gli anni in cui Jackman interpretava Wolverine. Ian McKellen ha interpretato il miglior amico/nemico di Xavier, Magneto. Ray Park nei panni di Rospo, Rebecca Romijn nel ruolo di Mystique e Tyler Mane nei panni di Sabretooth costituivano la Fratellanza dei mutanti di Magneto. Gli X-Men erano James Marsden nel ruolo di Ciclope, Famke Janssen nel ruolo di Jean Gray e Halle Berry nel ruolo di Storm. Anna Paquin ha interpretato Rogue, la giovane mutante al centro della trama del film.

I film di X-Men si sono conclusi l’anno scorso con l’uscita tiepida di Dark Phoenix, sebbene lo spinoff The New Mutants indugi ancora nel limbo. I diritti cinematografici sono ora alla Disney e i film stanno iniziando ad apparire sul servizio di streaming Disney +. Il primo film di X-Men non entrerà a far parte della libreria Disney + fino al 7 agosto, ma X-Men: Days of Future Past è disponibile per lo streaming da venerdì. Dopo quasi 20 anni, Hugh Jackman ha concluso il suo ruolo come Wolverine/ Logan del 2018.