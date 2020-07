I’m Standing on a Million Lives: l’anime è già pronto

Attraverso il profilo Twitter ufficiale dell’anime, la Maho Film ha annunciato che I’m Standing on a Million Lives, adattamento del celebrato manga shonen di Naoki Yamakawa e Akinari Nao, è stato completato, con tre mesi d’anticipo rispetto alla premiere, prevista per ottobre 2020. Per celebrare l’avvenimento, l’account sta condividendo con i fan ben 293 cut tratti dal primo dei 12 episodi di cui sarà composta la serie animata.

I’m Standing on a Million Lives è una straordinaria avventura fantasy che ruota intorno al personaggio di Yusuke Yotsuya, un adolescente freddo e pragmatico, senza nessun amico, che viene catapultato all’improvviso, insieme a due compagne di classe, in un mondo dove dovranno combattere per salvarsi la vita. Riuscirà il lupo solitario Yusuke a trasformarsi in un eroe?

Il manga è stato pubblicato per la prima volta da Kodansha nel giugno 2016, ed è recentemente giunto al nono volume. L’anime sarà diretto da Kumiko Habara, mentre Takao Yoshioka curerà lo script. Del cast fanno parte nomi noti al mondo anime come Yuto Uemura (Boruto: Naruto Next Generation; My Hero Academia; Attack on Titans) che darà la voce a Yusuke Yotsuya, Risa Kubota, che sarà Iu Shindo, Azumi Waki (How Not to Summon a Demon Lord) doppierà Kusue Hakozaki e Makoto Koichi (Kengan Ashura, Battle Spirit: Double Drive) che darà vita a Yuka Tokitate.

I’m Standing on a Million Lives segna anche il ritorno di Akinari Nao, dal cui manga Trinity Seven era stata tratta una serie anime di 12 episodi e due film, disponibili su Cruchyroll.