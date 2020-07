Realme X50 5G arrivato in Europa

Realme è il produttore di smartphone in più rapida crescita al mondo, in poco tempo, l’azienda, è riuscita a conquistare i cuori dei suoi clienti per una ragione ben specifica: i suoi prodotti offrono ottime specifiche tecniche ad un prezzo estremamente accessibile. La società è entrata per la prima volta nel mondo del nuovo 5G a gennaio in Cina, e grazie alla nuova piattaforma mobile 5G di fascia medio alta di Qualcomm, lo Snapdragon 765G, ora il Realme X50 5G sta finalmente per arrivare anche negli altri mercati mondiali. La sua caratteristica di punta, è sicuramente lo schermo a 120Hz, una cosa estremamente rara da vedere nei dispositivi a basso costo.

L’X50 5G è uno smartphone dall’aspetto piuttosto accattivante con un display LCD 1080p da 6,57 pollici con un ritaglio della fotocamera a doppio foro contenente una fotocamera selfie principale da 16 MP affiancato ad un obiettivo da 2 MP. La batteria da 4.200 mAh può essere ricaricata fino al 70% da zero in circa 30 minuti con Dart Charge da 30W. Sul retro, ci sono quattro fotocamere con un sensore principale da 48 MP e un obiettivo grandangolare da 8 MP a 119 gradi. Meno entusiasmanti sono l’obiettivo in bianco e nero e l’obiettivo macro da 2 MP.

Il prezzo per il dispositivo si aggira intorno ai 349€ e, come detto anche in precedenza, il rapporto qualità prezzo è estremamente elevato.