Far Cry 6 avrà cutscene in terza persona

Far Cry, proprio come tanti altri FPS in giro, è uno di quei titoli che dall’inizio alla fine del gioco, mantiene la vistuale in prima persona. Che sia durante il gameplay puro o durante le cutscene, la prima persona è l’unica cosa che resta invariata. Per Far Cry 6 però, questo sarà diverso. Infatti l’ultimo titolo della serie ancora in sviluppo, sta cercando di evolvere e questo è un primo passo.

Il Narrative Director di Far Cry 6 Navid Khavari, durante un’intervista con Press-Start, ha confermato che il titolo in arrivo avrà delle cinematiche in terza persona per la prima volta nella saga. Qui sotto, le sue parole dall’intervista.

Abbiamo voluto elevare la narrativa il più possibile, introducendo molte tecniche nuove per il brand. Credo che la prima tra questa, sapete, sia terza persona durante le cinematics, dove il giocatore potrà vedere il personaggio, il loro personaggio personalizzato in terza persona che interagisce con tutti gli altri personaggi attorno. Abbiamo anche usato quella che noi chiamiamo la “telecamera B”, ciò sta a significare che filmiamo le scene e, fatto ciò, gli attori vanno via per lasciare spazio ad un tencico esperto di TV e cinema che principalmente rigira la scena aggiungendo quel senso di “film” alle cutscene.



Continuando l’intervista, Khavari ha poi spiegato l’importanza delle cinematics e di come, con questo titolo, si voglia usarle per dare giustizia alla sua storia ed al suo universo, stando però attenti a far sì che il titolo stesso non sia troppo saturo di cinematiche.

Non vogliamo che il titolo si focalizzi sulle cinematics. Far Cry ha un mondo così dinamico ed in Far Cry 6 dove Yara (la città) sembra quasi una cartolina in movimento, una cartolina nella quale sembra quasi di poterci entrare ma che in realtà detiene un forte contrasto tra la bellezza ed il dramma provocato da Anton. Dobbiamo far sì che le cose stiano bene insieme. Credo che, in alcuni casi, le cinematiche possono aiutare tantissimo nel dare l’impressione di qualcosa e dare profondità al mondo aperto e credo che per noi fosse importante renderlo un tutt’uno.

In conclusione, sempre Khavari ha poi spiegato che l’antagonista, Anton Castillo, avrà un più grande ruolo rispetto ai villain degli altri titoli della serie. Vi ricordiamo che Far Cry 6 è atteso per il 18 Febbraio 2021 per Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series X, Xbox One, PC e Google Stadia.