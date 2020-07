Assassin’s Creed Valhalla conterrà 25 di nemici diversi

Recentemente abbiamo potuto tutti noi vedere il nuovo titolo Assassin’s Creed Valhalla in un video gameplay di oltre 30 minuti, di cui potete trovare la nostra analisi qui. Proprio in quel video, Ubisoft ha esplicato che questo nuovo titolo, avrà il maggior numero di nemici che la serie abbia mai avuto.

Darby McDevitt ha parlato ai colleghi di GamingBolt in un’intervista recente, dichiarando quanto segue:

Per il sistema di combattimento di AC Valhalla, abbiamo voluto riproporre per intero l’esperienza vichinga ponendo particolare attenzione all’impatto visivo durante il combattimento viscerale. I Vichinghi possono essere brutali, ma sono anche guerrieri versatili e ciò si riflette nell’uso di armi diverse, doppie armi e stili differenti che saranno tutti proposti al giocatore.



McDevitt ha poi continuato affermando che ci sono 25 archetipi unici per i nemici, ognuno col proprio stile di combattimento, punti di forza e debolezza. I nemici posssono inoltre usare oggetti presenti nell’ambientazione a loro vantaggio, mentre altri si possono adattare alle tattiche di Eivor e trovare nuovi modi di difendersi.

Ogni archetipo ha un suo modo di combattere il giocatore. Per esempio, alcuni avranno l’abilità di coordinarsi con gli altri dei suo gruppo per fare degli attacchi speciali, mentre altri potranno usare oggetti nei loro dintorni per trarne vantaggio. Altri invece, si adatteranno al giocatore stesso, imparando nuovi modi di difendersi.

Alcuni nemici mostreranno addirittura la loro personalità durante un combattimento. Alcuni di loro potranno essere spaventati da Eivor, cercando di tenersi alla larga mentre altri saranno più determinati e teneranno il tutto e per tutto per finire il loro bersaglio, pur arrecando danno a loro stessi, se dovesse servire.

Assassin’s Creed Valhalla è atteso il 17 Novembre per Playstation 4, Xbox One, PC e Stadia. Le versioni PS5 e Xbox Series X sono state inoltre confermate. Rimanete con noi di GamesVillage per saperne di più sul nuovo titolo Ubisoft.