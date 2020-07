Stadia Connect: ecco quanto visto all’evento

Si è tenuto oggi il primo Stadia Connect del 2020 ed in quasi 20 minuti pieni, Google ha voluto mostrare la sua parte nel mondo del gaming.

La diretta è stata un susseguirsi di annunci, uno dopo l’altro e con poche pause nel mezzo. I titoli sono tanti ma non vi aspettate nulla di nuovo, ancora. Procediamo subito con questo recap dell’evento.

Il primo titolo a presentarsi è Super Bomberman Online con la Battle 64 Mode, ovvero 64 giocatori online in più arene ed il CrowdPlay, ovvero la possibilità di giocare con i propri streamer preferiti. Il titolo targato Konami è in arrivo questo autunno su Google Stadia.

Il prossimo titolo è un gioco molto conosciuto ormai da tantissimi anni e che merita effettivamente il suo successo. Stiamo parlando di Dead By Daylight in arrivo sulla piattaforma Google con la feature esclusiva del Crowd Choice ed anche qui il Crowd Play. Il titolo è atteso per questo settembre.

Passiamo poi a The Elder Scrolls Online, in arrivo su Stadia con Crossplay tra PC e Mac, dando la possibilità di giocare con gli amici alla nuova espansione Stonethorn in uscita il 24 Agosto.

Si passa a tutt’altro con Serious Sam 4, il quale ha mostrato il trailer già visto alla conferenza Devolver Digital ma senza aggiugnere alcuna data d’uscita.

L’evento continua con Hello Neighbor in uscita su Stadia a Settembre 2020 ed il suo prequel Hello Neighbor Hide & Seek nelle vacanze di quest’anno. Sarà dato gratis per gli utenti Stadia Pro al lancio.

Lungo trailer accompagna il titolo della Square Enix e People Can Fly, Outriders. Dopo, si passa ad un titolo della From Software. Parliamo di Sekiro Shadows Die Twice in arrivo per Stadia in autunno 2020. Un breve trailer annuncia poi l’arrivo della Stagione 8 per PUBG su Stadia disponibile il 30 luglio.

Qui è il momento di un’altra piccola chicca, parliamo della trilogia di Hitman, quindi anche l’ultimo capitolo annunciato al reveal di Playstation 5, in arrivo su Stadia. Non si sa ancora la finestra di lancio e se ciò sarà fatto in un unico “pacchetto” o come giochi separati.

Successivamente, Google ha voluto mostrare alcuni degli studi di sviluppo con cui sta lavorando al momento. Tra questi vi sono Harmonix, Uppercat Games e Supermassive Games che attualmente stanno sviluppando delle esclusive per Stadia.

Prima di concludere il breve ma carico evento, è stato mostrato Outcasters, esclusiva per la console in arrivo quest’autunno ed infine, uno sguardo approfondito ad Orcs Must Die! 3, già attualmente disponibile su Stadia Pro gratis ed eslusiva non temporale di Stadia.

Noi di GamesVillage vi terremo aggiornati per ulteriori notizie dal mondo di Google Stadia e del gaming. Intanto, qui sotto potete vedere l’intero Stadia Connect.