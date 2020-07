Psyonix seleziona DreamHack come partner di produzione della serie Rocket League Championship

Lo sviluppatore della Rocket League, Psyonix e l’organizzatore globale del festival di giochi DreamHack hanno annunciato un nuovo accordo che renderà DreamHack il partner di produzione per la prossima stagione delle Rocket League Championship Series. La stagione X di RLCS inizierà questo mese e proseguirà fino alla primavera del 2021.

RLCS presenterà un formato ristrutturato per la sua prossima stagione completo di un montepremi totale di $ 4,5 milioni di dollari. La competizione si sposterà da un formato di campionato settimanale per ospitare invece competizioni autonome. La stagione sarà divisa in tre parti, ognuna con tre eventi per il Nord America e l’Europa, che culminerà in un finale di divisione. L’anno sarà quindi concluso da un campionato mondiale con un montepremi di $ 1 milione.

Come parte di questa nuova partnership, DreamHack produrrà l’intera serie. Storicamente, nonostante la sua struttura settimanale, Rocket League aveva un ecosistema di Esport abbastanza aperto, che ha permesso a DreamHack di organizzare numerosi eventi per il titolo in passato indipendentemente dall’RLCS.