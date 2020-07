Ghost Of Tsushima: un dettaglio sul combat system

A pochi giorni dal lancio di Ghost Of Tsushima, e dopo avere soprattutto visto un’infinità di trailer dedicati al titolo, Sucker Punch e Sony si devono essere rese conto che l’unico aspetto del gioco sul quale mancava un effettivo focus era il combat system. Per questo, le due aziende hanno deciso di correre immediatamente ai ripari. Come? Ma ovviamente, con un nuovo trailer.

La piccola clip, della durata di circa 50 secondi, va a sottolineare la brutalità dello stile di combattimento con la katana (la mitica arma samurai) e l’imprevedibilità dello stile che invece sfrutta le abilità dello Spettro, per certi versi vera e propria antitesi del Guerriero d’Onore. Purtroppo, come già detto, si tratta di un trailer veramente breve, tuttavia sufficiente per dare un’idea decisamente chiara di quello che ci aspetta.

Vi ricordiamo che Ghost Of Tsushima sarà disponibile in esclusiva per Playstation 4 fra pochissimi giorni, ovvero il 17 di Luglio; il pre order è già disponibile. Se volete avere una visione più ampia di quello che vi aspetta, vi invitiamo a dare un’occhiata alla nostra recensione del titolo, che potete trovare qui. Noi, per ora, vi lasciamo col trailer: