The Walking Dead Saints And Sinners: ecco il DLC

All’inizio dell’anno, abbiamo avuto un nuovo tipo di prospettiva nel popolare franchise di Walking Dead con The Walking Dead Saints and Sinners sbarcato sulla realtà virtuale, di cui a proposito, trovate qui la nostra recensione. Il gioco è stato lanciato alcuni mesi fa con un discreto successo, ponendoci in prima persona nelle tristi realtà di questo mondo oppresso. Ma non è del tutto finito, in quanto sembra che il gioco sia pronto per avere aggiornamenti in futuro.

Come annunciato tramite IGN, è stato lanciato un nuovo DLC gratuito per il gioco, chiamato The Meatgrinder. Conterrà una modalità chiamata The Trial, in cui inizieremo con un cacciavite e un’arma a tua scelta per attraversare ondate multiple di nemici che ottengono più armi e punti mentre prosegui. Apparentemente la prova ha un endpoint, ma è abbastanza da raggiungere . Insieme a questo, arriva anche una nuova difficoltà nella campagna, la modalità Storia, con una nuova arma che incorpora una katana.

Vi ricordiamo infine che The Walking Dead Saints and Sinners è ora disponibile su PlayStation 4 e PC, ed è un titolo solo VR. L’aggiornamento di Meatgrinder è ora disponibile gratuitamente su entrambe le piattaforme.