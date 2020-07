Rogue Company: un primo sguardo al titolo di Kartridge

In esclusiva per Gamesvillage, abbiamo seguito in anteprima la presentazione di Rogue Company, il nuovo sparatutto di Kartridge, che verrà pubblicato tramite Early Access a partire da oggi, lunedì 20 luglio. Il titolo è uno sparatutto giocabile in modalità 4 vs 4, dove ogni personaggio possiede delle caratteristiche belliche uniche.

Nella demo mostrataci, ci troviamo subito proiettati nella lobby del primo round, dove vengono concessi soltanto 20 secondi per scegliere il nostro personaggio e l’arsenale con cui equipaggiarlo per la battaglia, cercando di capitalizzare il bottino accumulato nelle precedenti partite. Le modalità di gioco sono più o meno le stesse viste in altri titoli del genere: conquistare o difendere un avamposto, disinnescare un ordigno prima che esploda, e così via.

Il gameplay appare dinamico, e il sistema di combattimento privilegia sia la componente più tattica della battaglia, ma anche (e soprattutto) quella puramente d’azione, anche perché avere a disposizione numerosi personaggi, ognuno col proprio arsenale, spinge subito il giocatore a voler testare tutto sul campo.

Per quanto riguarda le mappe, il match mostrato durante l’anteprima si svolge in uno dei più famosi ed imponenti edifici di Dubai, e pare che anche alcune delle altre si svolgano in luoghi più o meno famosi: dalla cima della Torre Eiffel a Parigi, alle coste italiane, ecc. Tutti gli scenari dovrebbero presentare lo stesso mood del primo, vale a dire delle belle ambientazioni, pulite, senza niente di post-apocalittico. Parlando della la scelta dei personaggi, ci si è chiesti in che modo il gioco avrebbe risposto qualora ci si scontrasse con due personaggi identici. Presto detto: dipenderà in gran parte dalla scelta dell’arsenale! In caso di uno stesso attacco, il vantaggio andrà al giocatore che lo ha scagliato per primo.

Si è conclusa così la nostra mezz’ora di anteprima di Rogue Company, titolo che presenta sì delle dinamiche molto familiari, ma che sembra volersi differenziare in alcune particolarità, come il conferire più verticalità al tutto e la possibilità di effettuare degli upgrade fra un round e l’altro. Noi, sinceramente, siamo molto curiosi di provarlo.