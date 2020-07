eFootball PES 2022 arriverà su PS5 e Xbox Series X

Konami ha portato con sé diverse novità piuttosto interessanti dedicate al futuro di eFootball PES. Ebbene, l’azienda conferma non solo ufficialmente l’esistenza di eFootball PES 2022, ma pubblica anche un video all’interno del quale è possibile ammirare per alcuni istante le prodezze tecniche possibili unicamente con l’Unreal Engine, svelando allo stesso tempo che il nuovo capitolo della saga calcistica arriverà su PlayStation 5 e Xbox Series X.

Ecco le dichiarazioni ufficiali da parte di Konami:

Poiché l’industria si trova sull’orlo di un’entusiasmante nuova generazione di console, crediamo che questo sia il momento perfetto per condividere con voi alcuni dei nostri piani per il futuro del franchise PES.

A tal fine, siamo entusiasti di annunciare che ci stiamo impegnando a fondo per un titolo calcistico di prossima generazione che mira a incarnare veramente il nostro concetto fondamentale di “The Pitch is Ours”.

eFootball PES 2022 sviluppato con un motore aggiornato che ci permetterà di stupirvi con miglioramenti incredibili in tutte le aree del gioco. Aspettatevi modelli e animazioni dei giocatori più realistici, fisica migliorata, grafica fotorealistica e molto altro ancora.

Riconosciamo che molti di voi sono entusiasti dei nuovi contenuti di myClub e della Master League, e siamo anche entusiasti di condividere che sono in corso grandi aggiornamenti per entrambe le modalità.

Tuttavia, la portata di tutto ciò che ci proponiamo di realizzare per il nostro prossimo debutto di genere ha reso necessario ridurre i nostri sforzi in altre aree di sviluppo. Di conseguenza, abbiamo deciso di lanciare il PES di quest’anno come offerta semplificata sotto forma di “aggiornamento della stagione”. Detto questo, siamo ancora estremamente fiduciosi che il gioco di quest’anno offra ai tifosi emozioni più che sufficienti per farli crescere fino a quando il nostro prossimo titolo di genere non sarà pronto per il lancio.

Quest’anno segna anche un quarto di secolo dall’uscita del primo titolo di PES. Per commemorare questa importante pietra miliare e, cosa ancora più importante, per mostrare la nostra gratitudine a voi, i nostri fedeli fan, siamo lieti di annunciare che il PES di quest’anno sarà lanciato a un prezzo abbordabile per l’anniversario e sarà accompagnato da diversi bonus.

Attualmente, il nostro obiettivo è quello di iniziare a testare il nostro prossimo titolo di genere verso la metà del 2021, con una data di uscita prevista più avanti nello stesso anno.

Fino a quel momento, speriamo di vedervi di nuovo in campo nell’aggiornamento della stagione di quest’anno. Non vediamo l’ora di ricevere ulteriori notizie sul nostro prossimo progetto di genere più vicino al lancio.