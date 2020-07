PUBG: ecco le novità della stagione 8

Qualche giorno fa vi avevamo mostrato un trailer che faceva una panoramica della nuova versione della mappa Sanhok che arriverà con la stagione 8 di PUBG. Poche ore fa invece, Bluehole ha pubblicato un nuovo filmato che mostra le diverse novità che arriveranno con la patch 8.1.

Come si può vedere sul sito ufficiale, tra le novità ci sono:

Ritorno a Sanhok

Il tema principale della Patch 8.1 è ovviamente la mappa di Sanhok, che è stata completamente rielaborata per apparire migliore, funzionare meglio e offrire un gameplay più bilanciato. Volevamo che Sanhok assomigliasse di più a un paradiso dimenticato e coperto di vegetazione mentre risolvevamo alcuni dei problemi di bilanciamento più evidenti che abbiamo riscontrato negli ultimi due anni. Siamo soddisfatti di ciò che abbiamo creato e speriamo che lo sia anche tu. Continua a leggere per avere un’anteprima di cosa abbiamo cambiato in alcune delle aree più conosciute dell’isola.

Nuova funzionalità: camion con bottino

Il camion con bottino è una nuovissima funzionalità che dà ai giocatori un modo ulteriore, anche se rischioso, di equipaggiarsi. I camion vengono generati in uno dei molti garage dell’isola e viaggiano sulle strade, inducendo i giocatori ad attaccarli. Quando questi camion subiscono dei danni, perdono parte del bottino e proseguono per la loro strada. I giocatori che persistono nel distruggere il camion riceveranno una ricompensa con depositi di armi e equipaggiamenti ancora più grandi per sé e per la propria squadra. Fate attenzione quando attaccate questi colossali camion: sono in grado di ricevere molti danni e questo attira sicuramente l’attenzione.

Vengono generati fino a quattro camion con bottino all’inizio della partita.

Ogni camion viene generato separatamente all’interno di uno dei garage speciali sparsi sulla mappa.

Quando un camion viene distrutto, un nuovo camion viene generato dal garage.

Durante una partita è possibile generare un totale di 8 camion.

Il camion con bottino può essere danneggiato e distrutto con armi o armi da lancio.

Tuttavia, il camion con bottino riporta danni minori grazie alla sua carrozzeria pesante.

Via via che subisce danni, il camion comincerà a perdere container piccoli e grandi di bottino.

Quando la durabilità del camion raggiungerà lo 0%, il camion esploderà elargendo grandi quantità del suo bottino migliore, incluse possibili armi esclusive.

Le armi esclusive sono armi con una skin pre-applicata, un nome unico e dotate di accessori a tutto punto.

Il camion con bottino attualmente non viene generato nelle partite classificate.

Aggiornamento del bilanciamento

Tempo atmosferico

Altre modifiche

Survivor Pass: Payback

Con la nuova stagione arriva anche un Survivor Pass nuovo di zecca! Survivor Pass: Payback vi permette di ottenere quasi 100 nuove skin mentre esplorate l’isola rinnovata di Sanhok. Completate missioni speciali per sbloccare skin arma uniche e pitture facciali. Abbiamo anche incrementato il numero di PE che potete ottenere giocando e sopravvivendo: fino a 7200 PE al giorno semplicemente scendendo sul campo di battaglia!

Nuova stagione

È iniziata una nuova stagione classificata. Le ricompense classificate per la stagione 7 verranno distribuite ai giocatori poco dopo il lancio nella nuova stagione.

Lasciandovi al filmato qui sotto, vi ricordiamo che la season 8 sarà disponibile su PC a partire dal 22 luglio, mentre su console (Xbox One, PlayaStation 4, Google Stadia) dal 30 luglio.