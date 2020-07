DIRT 5: Codemasters ci illustra le principali feature

Nel corso delle recenti ore, Codemasters ha da poco pubblicato un nuovo trailer incentrato su DIRT 5, racing game che arriverà sugli scaffali dei negozi dalla giornata del 9 ottobre su PC, PlayStation 4 e Xbox One, mentre per PlayStation 5 e Xbox Series X a fine 2020. Nella clip video, l’azienda ha voluto illustrare ai giocatori tutte le feature più interessanti in arrivo nel nuovo capitolo della saga. Ecco la descrizione di alcune:

Pur rispettando l’eredità e conservando il DNA del franchising, DIRT 5 scrive un nuovo capitolo nell’eredità di DIRT-bolder e più coraggioso che mai. Nuove caratteristiche, nuove innovazioni e un nuovo approccio fanno di DIRT 5 un fulcro di corse off-road, stile e cultura, dove è possibile creare costantemente momenti di highlight. Fate un viaggio intorno al mondo e gareggiate su oltre 70 percorsi unici in 10 diverse località del mondo in ambienti dinamici e mozzafiato. Dalle gare sull’East River ghiacciato di New York, sotto il Cristo Redentore in Brasile, al Cristo Redentore in Brasile, fino a brillare per l’aurora boreale in Norvegia, affrontate gli avversari, il terreno e le condizioni estreme e sempre mutevoli.

Mettiti al volante di un parco macchine eclettico ed emozionante. Conquistate i terreni più difficili con macchine che battono i massi, portate le auto da rally iconiche in nuove località o sentite la potenza delle auto da sprint da 900 CV. Rallycross, GT, trophy truck, trophy truck, buggies muscle car completano l’ultimo garage off-road.