Assetto Corsa Competizione: arriva il DLC GT4 Pack

Kunos Simulazioni e 505 Games hanno da poco rilasciato il nuovo aggiornamento di Assetto Corsa Competizione su Steam. Il DLC GT4 Pack, acquistabile a 19,99 euro, come fanno sapere gli sviluppatori “porta nel racing 11 nuove auto riprodotte con la massima precisione dalla serie europea ufficiale GT4 del gruppo SRO Motorsports. La classe GT4 è una straordinaria categoria di corse e, sebbene la maggior parte delle volte sia dedicata ai piloti dilettanti, spesso funge da punto di partenza per la carriera di un pilota nell’ambiente delle corse GT. Questi veicoli sono meno potenti delle auto GT3, ma sono incredibilmente divertenti da guidare a causa dell’equalizzazione delle prestazioni su tutta la linea. Le capacità di guida sono fondamentali per avere successo, ed è ciò che gli appassionati di guida adorano della categoria GT4.”

Il DLC contiene le seguenti auto:

Alpine A110 GT4

Aston Martin Vantage GT4

Audi R8 LMS GT4

BMW M4 GT4

Chevrolet Camaro GT4R

Ginetta G55 GT4

KTM X-Bow GT4

Maserati MC GT4

Mclaren 570S GT4

Mercedes AMG GT4

Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport

Oltre alle nuove automobili ci sono anche diverse novità nel gameplay, correzione di errori e molto altro che potete vedere nell’aggiornamento della pagina Steam.

Come vi abbiamo già fatto sapere, il DLC GT4 Pack di Assetto Corsa Competizione è disponibile da oggi su Steam, ma arriverà anche su console (PlayStation 4 e Xbox One) durante l’autunno 2020. A proposito di console, vi linkiamo la nostra recensione del racing game testato su Xbox One X.