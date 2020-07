Grant Imahara, ci lascia Sulu di Star Trek Continues

Grant Imahara è un attore molto conosciuto dalla comunità dei fan di tutto il mondo di Star Trek, leggendario franchise fantascientifico classe 1964 ideato da Gene Roddenberry. In particolare l’attore ha interpretato il tenente Hikaru Sulu nella webserie Star Trek Continues, seguito ideale della Serie Classica di Star Trek, per gli amici TOS, ideato da Vic Mignogna. Un ruolo decisamente impegnativo, dunque, interpretato in modo magistrale, che ha fatto rimpiangere decisamente poco il Sulu originale, portato sullo schermo nel 1966 dall’attore George Takei. Un altro lutto nell’universo Trek dopo la recente scompara dell’attore che interpretava il ferengi Nog in Deep Space Nine, come abbiamo detto in questa pagina.

Grant Imahara è scomparso nella notte di lunedì 13 luglio a causa di un aneurisma cerebrale fulminante, che ha spento la sua vita a soli quarantanove anni, e la notizia è stata diffusa dopo diverse ore. Diventato attore quasi per caso, poiché coinvolto nell’eroico progetto di dare un seguito alla Serie Classica da Vic Mignogna in persona, suo carissimo amico, Imahara San, nato a Los Angeles da una famiglia giapponese, aveva avuto precedentemente un paio di esperienze nel mondo televisivo, nel ruolo di presentatore di Mythbusters su Discovery Channel e nella serie TV White Rabbit Project, disponibile su Netflix, anche se per tutti gli amanti della serie fantascientifica sarà per sempre il nuovo Hikaru Sulu di Star Trek Continues, serie eccezionale che consigliamo a tutti senza riserbo alcuno. Proprio come nella serie originale i fan sono stati costretti a dire la frase di rito “it’s dead, Jim” detta dal Signor Spock, vero tormentone dell’epoca. Grant Imahara era anche un volto molto noto alle fiere di settore cinematografiche, dove ha conquistato tutti con la sua simpatia e ci piace ricordarlo alla presentazione di Sharknado 3, titolo dove appare in un cameo, mentre scherza con le cosplayer armato di motosega.

Grant Imahara, voluto dal destino come attore, in realtà nella vita di tutti i giorni faceva ben altro, avendo iniziato a lavorare nel mondo dello spettacolo come ingegnere elettronico per una succursale di Lucasfilm. Autore anche del libro Kickin’ Bot: An Illustrated Guide to Building Combat Robots, ha prestato per anni il suo servizio nel team di Industrial Light and Magic, dove ha realizzato diverse opere di culto, tra cui spiccano Matrix Reloaded, Matrix Revolutions, Galaxy Quest, xXx 2: The Next Level, Van Helsing, Il mondo perduto – Jurassic Park, A.I. – Intelligenza artificiale, Terminator 3 – Le macchine ribelli e la Trilogia Prequel di Star Wars. Tantissimi franchise fantascientifici dunque, ma paradossalmente mai Star Trek. Di seguito potete trovare il primo episodio dell’iconica webserie Star Trek Continues, che ha donato all’attore l’immortalità artistica. Games Village si unisce a tutta la comunità di Star Trek per l’ultimo saluto.

Vic Mignogna ha omaggiato l’amico e collega di Star Trek Continues con queste parole di commiato: