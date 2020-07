ASUS ROG: Disponibile un nuovo Laptop da gaming

In attesa del nuovo ROG Phone 3, ASUS Republic of Gamers (ROG) annuncia la disponibilità in Italia del nuovo laptop gaming ROG Zephyrus G14 dispositivo che si adatta perfettamente a tutti coloro che sono alla ricerca di un di laptop sia per il gaming di alto livello che ai compiti professionali.

Lo Zephyrus G14 vanta un sistema di raffreddamento accuratamente personalizzato che mette in evidenza il meglio dei nuovi processori AMD Ryzen™ serie 4000 costruiti sulla rivoluzionaria architettura “Zen 2”, combinata con la tecnologia di processo a 7 nm leader del settore e una GPU NVIDIA® GeForce RTX™ 2060. Gli utenti possono ottimizzare le performance a seconda dell’uso, che siano sessioni di gioco o per uso professionale in altri ambiti. Il dispositivo è sottile solo 17,9 mm e pesa 1,6 kg, senza la matrice LED. Il Laptop viene fornito con una scheda grafica GeForce RTX 2060 potenziata da ROG Boost fino a 1298MHz a 65W. La GPU è basata sulla più recente architettura NVIDIA Turing, che utilizza core dedicati per lo shading programmabile, il ray-tracing in tempo reale e l’intelligenza artificiale.

Per quanto riguarda invece lo schermo, il G14 offre la possibilità di scegliere tra due pannelli premium su misura per le diverse esigenze: un display Full HD più veloce che arriva fino a 120Hz oppure uno con una risoluzione WQHD più alta.

Il Zephyrus G14 di ASUS ROG sembra essere una soluzione fantastica per chi sta cercando un Laptop da gaming dalle alte funzionalità. Per chi è interessato, è di gia’ disponibile su , l’eshop ASUS al prezzo di 1699€.