Gamescom 2020: numerosissimi i partecipanti all’evento

Quest’anno stiamo tutti noi, fan dei videogames, visionando gli eventi dai più famosi ai più piccoli, in streaming. La pandemia ha dettato le nuove regole per il nostro universo preferito, ma fortunatamente non ci lasciamo abbattere da tutto ciò. L’evento Gamescom, secondo solo all’ E3 nel mondo delle fiere di videogiochi, ha fatto sapere che si terrà in digitale, col nome Gamescom 2020 e proprio nelle ultime ore ha confermato una lista di presenze per nulla indifferente. Eccovi la lista di tutti i publisher confermati:

Activision Blizzard

astragon

BANDAI NAMCO Entertainment

BETHESDA

Electronic Arts

ESL

Headup

Indie Arena Booth

Koch Media

Microsoft/Xbox

SEGA Europe

Wargaming

Ubisoft

Yager Development GmbH

ed altri ancora

Oltre a ciò, ovviamente la lista è in attesa di espansione e i vari aggiornamenti verrano postati sul sito ufficiale dell’evento, annunciati più in là nel corso dell’anno.

L’amministrativo dell’evento ha fatto sapere che “l’incontro” di quest’anno avrà il tema “Playing into the future”, ovvero Giocare nel futuro; con questo, l’evento vuole ribadire il concetto dei plurimi effetti positivi dell’atto del videogiocare e dell’industria videoludica nella società.

Basti far l’esempio dell’aiuto che l’arte del videogioco ha dato durante il periodo di quarantena globale, mantenendo i contatti tra gli amici che si riunivano per giocare; anche gli eSports hanno proseguito il loro corso, quasi normale, di eventi così da tenere la community salda in un periodo piuttosto cupo di queste generazioni. La Gamescom 2020 punta proprio a questo: tenere salda una community pur non avendo a disposizione la sede in Colonia, portando comunque milioni di giocatori assieme per la loro più grande passione. Oliver Frese, il Capo Operativo di Koelnmesse, ha dichiarato quanto segue:

Grazie alle innovative industrie videoludiche e community, possiamo organizzare tutti insieme uno dei più grandi eventi nel mondo con Gamescom 2020 anche in questi tempi. Ciò è ancora una volta evidente: vi era già un enorme supporto dalle compagnie poco dopo averle contattate riguardo il nostro incontro digitale per l’evento ed è diventato subito chiaro con la prima e lunga lista dei partner. Tanti altri stanno arrivando e i milioni di giocatori potranno puntare ad una Gamescom stupefacente.

L’evento di cui vi stiamo parlando seguirà principalmente due trend, il “New Console Generation” e “Games at School”. Qui sotto vedremo di spiegarvi brevemente cosa starà a significare:

New Console Generation – questo punto riguarda ovviamente le console di nuova generazione. Molti annunci verranno fatti proprio in funzione di queste e gli utenti possono aspettarsi molti annunci a riguardo, tra nuovi titoli e gameplay.

– questo punto riguarda ovviamente le console di nuova generazione. Molti annunci verranno fatti proprio in funzione di queste e gli utenti possono aspettarsi molti annunci a riguardo, tra nuovi titoli e gameplay. Games at school – questo trand, invece, riporta alla questione scolastica e la sua situazione nel mese di agosto, principalmente fine agosto. Molti Paesi riapriranno le scuole poco dopo quel periodo e l’evento vuole ribadire l’importanza dei videogiochi in ambito scolastico e di come questi possano esser ancora più rilevanti nella situazione in cui l’intero globo si trova. Molti titoli hanno la seria intenzione di insegnare divertendo ma, in Germania così come in tutta l’Europa centrale e meridionale, le scuole non hanno la possiblità di attivare progetti di questo tipo. Gamescom vuole portare avanti tale scelta con il suo evento.

Noi di GamesVillage vi terremo aggiornati per qualunque nuova in arrivo per la Gamescom 2020, aspettando di vedere allungarsi ancor più la lista dei partecipanti.