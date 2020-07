Oppo: presentati nuovi caricatori super veloci

Oppo ha presentato oggi stesso quattro nuovi caricatori: un caricabatterie da parete da 50W basato sul suo standard SuperVOOC, un pad wireless AirVOOC da 65W concettuale, un mini caricabatterie da 110W e un caricabatterie flash da 125W.

Come con la maggior parte delle tecnologie di ricarica ad alta capacità di questo tipo, gli adattatori da parete racchiudono molti algoritmi e circuiti per aggiornare rapidamente i telefoni senza surriscaldarli. Il mini caricabatterie SuperVOOC misurano 105 mm di spessore e ammonta a 60 grammi grazie all’utilizzo del nitruro di gallio ad alta efficienza e può caricare fino a 27W con lo standard USB Power Delivery standard e 50W con subrule di alimentazione programmabile in PD 3.0.

Passando alla ricarica wireless, l’azienda ha chiarito che il suo pad AirVOOC da 65W, non sarà disponibile sul marcato in un vicino futuro, nonostante questo, le sue specifiche hardware sono state confermate.

Il dispositivo presenta una superficie di appoggio in vetro su cui poggiare il telefono e un sistema di raffreddamento a semiconduttore per il pad.

Il caricatore da parete con flash PPS da 125W, è invece il pezzo forte dell’annuncio, visto che porta 6,25 amp su 20 volt ai telefoni e li ricarica in 20 minuti.

Putroppo, non si ha ancora nessun dettaglio riguardo la data di rilascio dei dispositivi, visto che Oppo non si è citata a riguardo ma speriamo di avere ulteriori notizie in futuro.