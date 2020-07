Outriders: ancora nessun progetto per il PvP

A primo acchito, si direbbe che People Can Fly, sviluppatore di Outriders sotto l’ala di Square Enix, stia sviluppando il suo titolo rifancendosi ai titoli maggiormente conosciuti nel mondo del Looter Shooter multiplayer, ovvero Destiny e The Division ma, gli stessi sviluppatori, hanno categoricamente risposto che non è ciò che stanno facendo.

Loro stessi, dicono di vedere il titolo più come un Diablo che un Destiny ma, sarà un pò azzardata come dichiarazione?

Inoltre, c’è qualcosa in più che tutt’ora non rientra nei canoni di quel genere di giochi sempre stando alla People Can Fly, ovvero il PvP. Per quanto in Outriders il cooperare con altri giocatori sarà la chiave per il successo e base del gioco, il lavoro di squadra per combattere un’altra squadra di giocatori non è qualcosa che sarà presente nel gioco. Qui sotto potete leggere le parole di Bartek Kmita in un’intervista con i colleghi di Well-Played:

In questo momento, non vi sono piani per un possibile PvP in Outriders. Ne abbiamo discusso all’inizio dello sviluppo e abbiamo deciso sin dall’inizio di volerci concentrare sulla creazione di un’esperienza PvE. Questo ci ha permesso di sbizarrirci con poteri magnifici, avere un’apertura totale nella progressione del personaggio dove i giocatori possono essere davvero super creativi con le loro build e concentrarci sul portare una grande campagna, piena di contenuti e attività secondarie.



Ovviamente, quanto riportato sopra, non significa di certo che il PvP non ci sarà in futuro. Semplicemente, vuol dire che non avrà un PvP al lancio ma la Peolpe Can Fly sarà libera di aggiungerla anche post-lancio in un futuro prossimo, soprattuto se su richiesta della community. Da menzionare la campagna che, ora come ora è lunga circa 60 ore, come potete leggere nella nostra anteprima, con alla fine un contenuto end-game di spessore. Detto ciò, forse non si sentirà nemmeno la mancanza di un PvP nel titolo.

Outriders è atteso durante il corso dell’anno per Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series X, Xbox One e PC e recentemente è stato annunciato per Stadia. Non si ha una data di lancio precisa al momento, ma noi di GamesVillage vi terremo ovviamente aggiornati.