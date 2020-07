Cyberpunk 2077: il distretto Santo Domingo in concept art

Oggigiorno i titoli open world sono tra i più prodotti e giocati nell’industria videoludica. Chi più chi meno, riesce a costruire un mondo nuovo e tutto da esplorare, che dia una visione chiara del titolo che andremo a giocare e di quello che ci aspetta. CD Projekt RED rientra sicuramente in quel gruppo di studi in grado di costruire qualcosa di nuovo, lasciando che le menti dei giocatori viaggino ed immaginino. Cyberpunk 2077, infatti, si mostra in quello che potremmo vedere come un possibile futuro e, nell’ultima concpet art mostrata recentemente, nessuno vorrebbe vivere in quel futuro.

Il post dall’account social, mostra il distretto più vecchio dell’intera Night City, Santo Domingo, quartiere in cui, stando al post, le Corporazioni costruiscono, distruggono e costruiscono ancora solo per testare i loro nuovi sistemi: il tutto mentre la popolazione del distretto stenta a sopravvivere, circondata dal resto di Night City.

Santo Domingo è un “testing ground” in cui i residenti sono tenuti con la forza in megacostruzioni non adatte alla vita. Cyberpunk 2077 si è mostrato nel primo appuntamento con il Night City Dive, di cui potete leggere qui. Il titolo uscirà il 19 Novembre per Playstation 4, Xbox One e PC il 19 Novembre. Una versione Stadia è attesa per il post lancio, così come le versioni Playstation 5 e Xbox Series X.