LEC nomina il Gruppo Erste partner finanziario per le Finals

Erste Group Bank AG (Gruppo Erste) è stato nominato partner principale dei playoff e delle finali del campionato europeo League of Legends (LEC). Il logo del fornitore di servizi finanziari con sede a Vienna era stato precedentemente esposto nelle finali di primavera, tuttavia, la pandemia COVID-19 ha spostato le comunicazioni e le attività di sponsorizzazione nella stagione successiva.

Nell’ambito della partnership, Erste Group ha realizzato un cortometraggio in collaborazione con l’agenzia di Amburgo, Jung von Matt / SPORTS . Il video contrappone gli Esports professionali alle critiche che il gioco competitivo in genere riceve dalla società. Secondo l’annuncio, Jung von Matt / SPORTS sarà responsabile dell’ideazione e dell’attuazione di tutte le attivazioni relative al ruolo del gruppo bancario per i playoff della LEC.

I playoff estivi della LEC dovevano originariamente svolgersi a Malmö, in Svezia , ma l’evento dal vivo è stato cancellato a causa della pandemia in corso. A differenza delle finali di primavera, tuttavia, i giochi saranno giocati dallo studio LEC di Berlino. Germania, ma non è stato ancora confermato pubblicamente se i giocatori continueranno a competere a distanza o se i membri del pubblico saranno autorizzati.