Overwatch League rilascia i dettagli relativi al suo playoff

La Overwatch League ha rilasciato i dettagli relativi al suo formato playoff per la stagione 2020, che vedrà le squadre divise in due regioni. Tredici squadre gareggeranno in Nord America e sette in Asia con tutte le partite che si svolgeranno online.

I campioni delle squadre vincitrici e perdenti di ciascuna regione formeranno quindi le quattro squadre finali per competere in un torneo di grandi finali. Questi team viaggeranno in un luogo in Asia ancora da rivelare al fine di affrontare potenziali problemi con latenza online e sfide tecniche. Queste partite si svolgeranno anche online e “non si giocheranno in un’arena o in uno spazio di studio”, secondo l’annuncio.

Un video pubblicato accanto all’annuncio indica che ci sarà un’interruzione di più settimane tra i playoff e le finali per far viaggiare le squadre e mantenere procedure COVID-19 sicure.