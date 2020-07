Demise sigla un accordo triennale con Kappa

L’organizzazione londinese Demise ha siglato un accordo triennale con il marchio italiano di abbigliamento sportivo Kappa .

Kappa diventerà il fornitore ufficiale di kit dell’organizzazione, lanciando una gamma di prodotti a marchio Demise da agosto.

Demise è attualmente in procinto di acquisire sponsor e partner prima dell’inizio della nuova stagione di competizioni; Kappa è uno dei primi partner commerciali che l’organizzazione ha assicurato.

Andy Manitara, fondatore e comproprietario di Demise , ha parlato della partnership in un comunicato:

Kappa ha fatto un passo enorme nel supportare la scena degli Esport nel Regno Unito e siamo molto entusiasti di essere il nostro fornitore ufficiale di kit. Lavorare con un marchio sportivo così importante testimonia quanto lontano è arrivato Demise e stiamo appena iniziando.

Questo è il secondo accordo triennale che Kappa ha firmato con un’organizzazione britannica in Esports. Ad aprile, Diabolus ha stretto un accordo con il marchio di abbigliamento sportivo. Ha anche accordi con Vexed Gaming , Royal Never Give Up e MAD Lions .

Dave Bandell, Sales Manager di Kappa UK , ha aggiunto: