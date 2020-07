Xbox Series X: non tutti i titoli gireranno a 60 fps

Se vi aspettavate di giocare tutti i titoli pubblicati su Xbox Series X con un frame rate pari a 60, resterete molto delusi. Come sottolineato da Jason Ronald di Microsoft, i 60 fps non saranno uno standard sulla console next-gen, dato che la casa di Redmond non obbligherà nessuno a sviluppare giochi a 60 frame al secondo.

Stando alle parole di Ronald, ogni team di sviluppo potrà decidere come realizzare i propri giochi, avendo ampia libertà. Inoltre, sempre secondo Ronal spesse volte i 30 frame al secondo potrebbero essere la soluzione migliore, garantendo prestazioni ottimali in termini grafici e di fluidità.

Dunque, a questo punto dobbiamo sospettare che le console di prossima generazione (compresa anche PlayStation 5), non proporranno ogni gioco in 4K e 60 fps, ma spetterà ai team di sviluppo capire dove potranno spingere ogni titoli in realizzazione.

Intanto, Microsoft ha presentato il nuovo sistema di Xbox Series X, ovvero l’Xbox Velocity Architecture. Questa funzione permetterà di caricare istantaneamente più di 100 GB di dati di gioco memorizzati nell’SSD e solo nel preciso istante in cui richiesto. Vi ricordiamo che il prossimo 23 luglio alle ore 18:00 è previsto il nuovo evento digitale dedicato alla console next-gen.

Microsoft on if Xbox Series X will end 30fps games on either first or 3rd party games.

Microsoft says sometimes 30fps is the right creative decision to make. So it won't be the end of 30fps games. pic.twitter.com/pfVzF3o5QB

