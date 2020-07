Gears 5: novità sulla versione per Xbox Series X

Il lancio, nel settembre dello scorso anno, di Gears 5 (qui la nostra recensione, e anche la videorecensione), ha regalato ai fan un altro entusiasmante capitolo della fortunata saga esclusiva di Microsoft. Grazie al successo raggiunto dal titolo, la compagnia di Bill Gates aveva annunciato, non più tardi dello scorso marzo, che lo sparatutto sviluppato da The Coalition avrebbe avuto una versione per Xbox Series X (gratuita per chi ha già acquistato il gioco).

Gears 5 è stato accolto con calore ed entusiasmo dal pubblico e dalla critica, soprattutto per via di un comparto grafico straordinario e per la sua accessibilità ai giocatori non udenti, per la quale ha meritato anche il riconoscimento di miglior titolo in circolazione da parte del sito specializzato CanIPlayThat.com.

Sembra che molte novità sulla versione per Xbox Series X saranno annunciate nell’appuntamento odierno di Inside Unreal, una serie di eventi streaming, nella quale The Coalition interverrà proprio per parlare di Gears 5 e di Gears Tactics. Anche se non è chiaro quali aspetti saranno presentati, sembra che l’evento avrà principalmente a che fare con aspetti relativi al motore grafico Unreal Engine.

All’evento streaming parteciperanno i nomi più importanti di The Coalition, dallo studio technical director Mike Rayner allo studio technical art director Colin Penty, fino al community manager Victor Brodin.

Lo stream sarà visibile sul canale Twitch di Unreal Engine, a partire dalle 20.00 (ora italiana). Seguitelo se non volete perdervi tutte le gustose novità che lo studio ci rivelerà!