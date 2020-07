Ghost Of Tsushima: disponibile ora il Dynamic Theme

Questione di ore, e Ghost Of Tsushima sarà finalmente disponibile sulle nostre Playstation 4. Il titolo è stato uno dei più attesi per la console di Sony, e sarà probabilmente il grande addio alla console di questa generazione. Abbiamo visto molto a questo punto, sia per quanto concerne il combattimento che nell’esplorazione del meraviglioso mondo. Ora, a solo un giorno dal lancio, arriva un ultimo regalo.

E’ infatti disponibile gratuitamente il Dynamic Theme del titolo, per i giocatori che vorranno rendere il loro background un po’ più samirai. Il tema evidenzia una figura solitaria all’interno di un’area forestale mentre i venti e le foglie soffiano. Grazie all’utente Wario64 di Twitter, abbiamo diversi codici per più regioni di seguito.

Insomma, che dire, non ci resta che selezionare il tema e cominciare ad entrare già da ora in modalità Guerriero Solitario: Ghost Of Tsushima sarà disponibile da domani.