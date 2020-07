RPG Maker MZ: lancio previsto per il 20 agosto

Notizia straordinaria per tutti gli appassionati di RPG: il nuovissimo RPG Maker MZ per PC uscirà su Steam e sul sito ufficiale il 20 agosto! L’ultimo nato della popolare serie di videogiochi che permette di creare il role-playing game dei propri sogni sarà disponibile al prezzo di 79.99 dollari, in dieci lingue: inglese, giapponese, italiano, francese, tedesco, spagnolo, portoghese, russo, cinese (tradizionale e semplificato) e coreano.

L’annuncio, rilasciato dallo sviluppatore Kadokawa Games e dall’editore Degica Games, segue di poco la conferma del lancio delle versioni per Play Station 4 e Nintendo Switch di RPG Maker MV per l’11 settembre 2020. La versione del gioco per Xbox One è stata invece cancellata a causa di “varie circostanze”.

RPG Maker MZ sarà l’ultimo capitolo di una serie di titoli che hanno reso possibile a chiunque, indipendentemente dalle capacità informatice, creare un gioco di ruolo. Il nuovo titolo permetterà di generare mappe ancora più grandi e intricate grazie a un set di tiles ampliato rispetto al passato, di dar vita autonomamente a nuovi personaggi (oltre a quelli messi a disposizione dal gioco) riassemblando a piacimento occhi, capelli, vestiti e accessori, e di scegliere tra una lista quasi infinita di grafiche, soundtracks ed effetti sonori.

Siete pronti al RPG che avete sempre sognato? Non vi resta che crearlo da soli!